Ternana, Massimo Ferrero può diventare nuovo consulente del club

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, potrebbe tornare nel mondo del calcio. L’ex numero uno dei blucerchiati potrebbe infatti diventare nuovo consulente della Ternana, club in procinto di cambiare proprietà e che sta per intraprendere un nuovo corso

Infatti, secondo quanto riportato da “ClubDoria46.it”, anche Ferrero era presente al summit di Roma, che dovrebbe portare alla cessione del club rossoverde dalla famiglia D’Alessandro al Gruppo Villa Claudia dell’imprenditore Gian Luigi Rizzo. Un indizio che porta a pensare che la possibilità di rivederlo nel mondo del calcio sia concreta

