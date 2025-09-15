Serie A: 0-0 all’intervallo tra Verona e Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

È appena terminato il primo tempo del match di Serie A tra Verona e Cremonese. Prima frazione di gioco con poche emozioni, che si chiude con il risultato di 0-0. Tra le due squadre più pericoloso sicuramente il Verona, che in più di un occasione ha impegnato l’ex estremo difensore rosanero Emil Audero, tra tutte da segnalare la grande parata su Giovane involato da solo contro il portiere. Nessun tiro nello specchio della porta invece da parte della formazione ospite.

