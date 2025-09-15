Bari, Dickmann: «Il Palermo ha dichiarato apertamente l’obiettivo Serie A»

In seguito alla pesante sconfitta per 3-0 del suo Bari contro il Modena, ha parlato ai microfoni di “Il bianco e rosso TB Sport”, sulle onde di “TeleBari”, il difensore dei galletti Lorenzo Dickmann.

«Dopo il 2-0, è una partita che comunque puoi riprendere. Poi molli, non ci sei più con la testa, arrivano due calci di rigore per loro, ed è lì che la squadra non deve mollare. Bisogna resettare e ripartire subito da venerdì» ha dichiarato il terzino destro, che ha poi aggiunto: «Il Modena ha corso più di noi, è stato molto aggressivo. È anche vero che se, magari, Pagano avesse sbloccato subito la partita, parlavamo di una partita diversa. Con Venezia e Monza abbiamo dimostrato di più. È stato un passo falso che però ci deve far alzare le antenne»

Dickmann si è poi soffermato sui suoi: «Spesso si è fermato Verreth, con i due centrali e Matthias c’è la copertura. Non dobbiamo perdere palle banali, perchè sennò quando recuperano la palla nella tua fase offensiva, se hai le distanze troppo lunghe poi viene a pesare. È quello che ci chiede il mister, di giocare palla a terra. Si può sbagliare anche se si lancia la palla lunga. Noi crediamo in quello che ci chiede l’allenatore, ovvero giocare la palla. Lavoriamo per questo e non dobbiamo avere paura di sbagliare. Noi crediamo in quello che stiamo facendo e ci mettiamo a disposizione»

Infine il difensore dei biancorossi ha fatto un punto generale sul campionato: «Quest’anno chi ha dichiarato apertamente l’obiettivo in Serie A sono Palermo, Venezia, Monza. Poi le altre squadre sono tutte competitive. Sarà un campionato molto competitivo, ogni squadra ha messo dei giocatori che hanno fatto questa categoria»