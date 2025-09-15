Ex rosa, Belotti dopo l’esordio con il Cagliari: «Grazie a tutti i tifosi per l’accoglienza»
L’ex centravanti del Palermo Andrea Belotti, in seguito alla vittoria del suo Cagliari contro il Parma ed il suo esordio con la maglia rossoblù, ha rilasciato tramite un post su instagram un messaggio di ringraziamento alla tifoseria per la bella accoglienza riservatagli.
Questo il messaggio del giocatore:
“Atmosfera incredibile condita da una grande vittoria di squadra. Grazie a tutti i tifosi per l’accoglienza. Avanti così 💪🏻❤️💙”
