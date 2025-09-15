Palermo C5, il derby si tinge di rosanero: Palermo Futsal travolto 7-0

Inizia nel migliore dei modi il campionato del Palermo Calcio a5.

La squadra guidata da coach Rizzo, infatti, si aggiudica il derby contro i cugini del Palermo Futsal Club imponendosi, in trasferta, con un perentorio 7-0.

A firmare il successo dei rosanero le doppiette di Orlando e Anania e le reti di Bonanno, Romano e Torcivia.

Da segnalare, inoltre, la superlativa prestazione dell’estremo difensore ospite Pala che, a suon di interventi prodigiosi, blinda a più riprese la porta del Palermo Calcio a5.

PRIMO TEMPO:

Pronti via il Palermo C5 parte subito col piede pigiato a martello sull’acceleratore trovando il vantaggio con Romano che trova la via della rete dopo un’ottima azione di Davì.

Passano appena 3′ e la compagine ospite trova il 2-0: dormita colossale della difesa del Palermo Futsal Club, ne approfitta Bonanno che sigla il raddoppio.

I padroni di casa provano a reagire con La Fiura ma Pala, l’estremo difensore del Palermo Calcio a5, si oppone magistralmente.

Prima dell’intervallo la squadra rosanero cala il tris: ripartenza fulminea della squadra di coach Lo Piccolo, Russo alza la testa e serve Orlando che firma il momentaneo 3-0.

La prima frazione di gioco si chiude con gli ospiti sopra di tre reti.

SECONDO TEMPO:

La ripresa inizia con il Palermo Futsal Club proiettato in avanti alla ricerca del gol per rimettersi in carreggiata.

Si aprono inevitabilmente tanti spazi per la compagine rosanero che, una volta prese le misure, dilaga letteralmente.

Il Palermo Calcio a5, infatti, prima del triplice fischio, siglerà altre quattro reti: 4-0 firmato da Torcivia (primo gol con la maglia rosanero), 5-0 siglato da Orlando (doppietta per lui), quindi l’altra doppietta realizzata dal giovanissimo Anania che, in meno di 7′ dal suo ingresso in campo, dimostra a tutti il suo straordinario potenziale timbrando per ben due volte il cartellino.

Buona la prima: il derby si tinge di rosanero. Esordio in campionato da applausi per il Palermo Calcio a5.