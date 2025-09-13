Südtirol-Palermo, probabili formazioni: Inzaghi pensa a un centrocampo più folto

Domani alle 17.15 il Druso di Bolzano ospiterà Südtirol-Palermo, match valido per la terza giornata di Serie B. La partita, come riporta il Corriere dello Sport, sarà trasmessa in diretta su Dazn, Prime e OneFootball TV. Fischietto affidato a La Penna di Roma 1, assistenti Passeri e Santarossa, quarto uomo Gianquinto. Al Var Doveri, Avar Cosso.

Südtirol

Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico Fabrizio Castori deve rinunciare a Coulibaly e Veseli, ma ritrova elementi importanti come Casiraghi, Zedadka e Merkaj, rientrati in gruppo nelle ultime ore.

Probabile formazione (3-5-2):

Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kaouakibi, Tait, Tronchin, Casiraghi, Davì; Odogwu, Pecorino.

A disposizione: Poluzzi, Theiner, Mancini, Bordon, F. Davi, Brik, Mallamo, Martini, Zedadka, Merkaj, Italeng.

Palermo

Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi deve rinunciare ai portieri Gomis e Bardi ma può contare su un gruppo quasi al completo. Diakitè ha avuto problemi intestinali e dovrebbe partire dalla panchina, con Peda titolare in difesa. Il tecnico sta valutando un centrocampo più folto, con Segre pronto ad affiancare Gomes e Ranocchia.

Probabile formazione (4-3-1-2):

Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Peda; Gomes, Ranocchia, Palumbo; Augello; Brunori, Pohjanpalo.

A disposizione: Avella, Balaguss, Avena, Diakitè, Veroli, Segre, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin, Le Douaron, Corona.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, Inzaghi non intende snaturare l’identità della squadra: pressing alto, attitudine al lavoro e possibilità di variare modulo a seconda delle fasi di gara.