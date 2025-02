Stroppa presenta Cremonese-Sudtirol: «Puntiamo ad accorciare il distacco dalla vetta»

Alla vigilia della sfida tra Cremonese e Sudtirol è intervenuto il tecnico dei grigiorossi Stroppa, che in sede di conferenza stampa ha presentato il match:

«Affrontiamo una squadra che ha ripreso consapevolezza, forte fisicamente e mentalmente. Sono un avversario tosto, ci sarà da correre. Ma noi abbiamo rinforzato la rosa in alcuni ruoli sostituendo chi è andato via, e ho notato che abbiamo preso ragazzi molto motivati e va bene così. Johnsen? Fisicamente sta benissimo, ma non è semplice collocarlo perché chi potrebbe giocare al suo posto sta facendo molto bene. Al di là degli acciacchi di cui ho parlato prima la squadra sta bene a livello di condizione fisica e mentale, io devo fare delle scelte e dare un certo tipo di equilibrio. De Luca è mentalizzato e ha la mia massima stima, come Nasti: non so se domani sarà fra i titolari, ma sta molto bene e lo tengo in considerazione. L’infortunio di Saro? Adesso vediamo, il rischio che si sia fatto qualcosa di importante c’è e potremmo perderlo per tutta la stagione. Vedremo cosa succederà, nel caso ci guarderemo intorno. Su Castori? Sono due stili diversi ma vincenti, perché sia io che Castori abbiamo vinto un po’ di campionati. Significa che non c’è una sola strada, ma sicuramente siamo riconoscibili in ciò che vogliamo fare e chiediamo ai nostri calciatori: lui ha un’identità ben marcata, sa che ho stima nei suoi confronti e penso valga lo stesso da parte sua. Giocarci contro è stimolante, ripeto che servirà massima considerazione per la squadra che allena e il modo in cui lo fa giocare».

«Sulla classifica? Guardiamo a noi stessi e cerchiamo di accorciare il più possibile la classifica come detto nei mesi scorsi, è chiaro che non stiamo portando a casa i punti che meritiamo considerate le prestazioni che stiamo facendo. Le tre davanti stanno andando troppo forte, danno la sensazione di non fermarsi. Mi auguro che lo possano fare, ma per tenere quel passo dobbiamo vincere le partite».