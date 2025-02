Palermo Primavera rimontato dalla Salernitana, Del Grosso: «Serviva atteggiamento più umile»

L’allenatore della Primavera del Palermo Cristiano Del Grosso ha commentato la sconfitta rimediata contro la Salernitana ai microfoni ufficiali del Club.

«La squadra ha chiuso il primo tempo meritatamente in vantaggio. Nella ripresa si è verificato un inspiegabile black-out – ha dichiarato l’allenatore rosanero – abbiamo subito tre reti in fotocopia senza riuscire a opporci agli avversari. Serviva un atteggiamento più umile da parte di tutti. È una sconfitta che scotta molto, c’è il tempo per rimettersi in carreggiata ma bisogna fare tutti mea culpa».