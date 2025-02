Primavera 2: Palermo rimontato dalla Salernitana, al “Volpe” finisce 4-2

Nella 18ª giornata del campionato Primavera 2, la Salernitana U19 ha superato il Palermo U19 con il punteggio di 4-1. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per 0-1, con il gol di Barranco per i rosanero, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato nella ripresa.

Boncori ha firmato una doppietta segnando al 48′ e al 53′, mentre Tchaouna ha segnato al 57′ e al 60′ Guccione ha segnato il quarto gol. I rosanero all’89’ hanno accorciato le distanze.