Stefano Capozucca vince il premio “Una vita per il calcio”: cerimonia a Palermo il 17 marzo

Foto LaPresse - Gerardo Cafaro24 12 2015 Salerno - ItaliaSport CalcioU.S. Salernitana 1919 vs Cagliari CalcioCampionato di Calcio Serie B CONTE.IT 2015/2016 - Stadio “Arechi”Nella foto: Stefano CapozuccaPhoto LaPresse - Gerardo Cafaro24 12 2015 Salerno - ItalySport SoccerU.S. Salernitana 1919 vs Cagliari CalcioItalian Football Championship League B CONTE.IT 2015/2016 - “Arechi” StadiumIn the picture: Stefano Capozucca

Stefano Capozucca, noto direttore sportivo con esperienze a Ternana, Genoa e Cagliari, sarà premiato con il “Una vita per il calcio” durante la Palermo Football Conference del 17 marzo 2025. L’evento si terrà a La Braciera in Villa e vedrà la partecipazione di dirigenti, agenti, allenatori ed ex calciatori. Il premio, assegnato da Conference403 per la sua competenza e visione di mercato, è stato in precedenza conferito a figure del calibro di Pantaleo Corvino e Ariedo Braida. L’evento, patrocinato dal Comune di Palermo, è aperto al pubblico con registrazione gratuita su Eventbrite. L’avvocato Claudio Pasqualin presiederà la cerimonia.