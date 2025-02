Godeas: «Pohjanpalo un lusso per la Serie B. Il Palermo deve fare di tutto per risalire»

Denis Godeas, in un’intervista esclusiva a News.Superscommesse.it, ha condiviso i suoi pensieri sul Palermo e il suo legame affettivo con la città. Ha elogiato l’acquisizione di Doge Pohjanpalo, definendolo un lusso per una squadra di Serie B come il Palermo. Godeas ha sottolineato l’importanza di mirare alla promozione in Serie A, nonostante la recente sconfitta interna contro il Pisa e i 30 punti accumulati in classifica. Ha inoltre menzionato gli acquisti di Audero e Magnani come segno dell’ambizione del club di migliorare la propria posizione e di giocarsi le proprie chance nei playoff.

Oltre ad Audero e Magnani, al Palermo arriva anche Doge Pohjanpalo. Tuttavia, la squadra allenata da Alessio Dionisi proviene dall’ultima sconfitta interna contro il Pisa e la classifica registra 30 punti. D’ora in avanti, quale campionato si aspetta di

vedere dai rosanero?

«Palermo è un posto che mi è rimasto nel cuore, perché lì ho vissuto un’esperienza unica. All’inizio di campionato, credo che fosse obiettivo di tutti quello di trovarsi in ben altre posizioni di classifica. Anche in questa città erano tante le aspettative, ma le cose sono andate in una direzione piuttosto lontana da quella prefissata. Bisogna soltanto pensare di essere concreti il più possibile e di centrare la migliore posizione nei Playoff, perché questa è una squadra che deve fare di tutto per andare in Serie A. L’acquisto di Pohjanpalo dice tanto, perché questo attaccante è un lusso per una formazione che milita in Serie B. Anche gli arrivi di Audero e Magnani testimoniano che la società abbia desiderio di ambire ad altri traguardi. La strada

è piuttosto lunga e insidiosa, basta poco per stravolgere gli equilibri. C’è tutto il tempo e il modo per fare bene, con il pensiero di diversi giocare il tutto per tutto nei Playoff».