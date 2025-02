Palermo, Pohjanpalo si presenta: «Qui c’è la determinazione giusta per ottenere risultati»

Il nuovo acquisto del mercato invernale in casa Palermo Joel Pohjanpalo è stato presentato oggi in conferenza stampa.

Di seguito alcune dichiarazioni dell’attaccante:

L’obiettivo Serie A e le lezioni apprese dall’esperienza a Venezia

«Quelle difficoltà incontrate nel Venezia l’anno scorso mi hanno insegnato molte cose. Nel calcio non tutto è in salita, ci sono alti e bassi, ma l’idea è far durare il meno possibile i momenti difficili. La determinazione e l’impegno che ho già percepito qui sono un’ottima premessa per ottenere risultati. Naturalmente il lavoro deve essere di tutti e in tutti i settori del campo: dal portiere all’attaccante, ognuno deve dare il proprio contributo. L’esperienza mi insegna che quando c’è la mentalità giusta, si arriva prima possibile. Il risultato di Pisa è stato difficile, ma sono sicuro che qui c’è la giusta mentalità per fare gol e portare risultati».

L’incontro con Di Francesco e il legame con il passato

«Ho parlato con entrambi, sia con l’allenatore che con Federico qui, sono persone straordinarie. Il mondo del calcio è piccolo, ci si ritrova sempre. Da un grande allenatore nasce un grande calciatore. Sono contento di aver trovato qui Federico e auguro il meglio al mio vecchio allenatore».