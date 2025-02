Palermo, Pohjanpalo si presenta: «Da piccolo guardavo Luca Toni in Tv. Io come Haaland? No, voglio essere me stesso»

Il nuovo acquisto del mercato invernale in casa Palermo Joel Pohjanpalo è stato presentato oggi in conferenza stampa.

Di seguito alcune dichiarazioni dell’attaccante:

«Essere stato capocannoniere in Serie B è stato un grande traguardo, ma adesso si ricomincia da capo. Voglio rispondere al meglio alle aspettative dei tifosi. Arrivo in una squadra già formata e il mio principale obiettivo è integrarmi. Le pressioni e le aspettative sono carburante per noi calciatori. Ci nutriamo di adrenalina e dell’entusiasmo della gente, che va conquistato giorno dopo giorno».

L’ispirazione e il paragone con Haaland

«Ci sono stati tanti grandi attaccanti nella storia del Palermo, ma quello che ricordo più chiaramente è Luca Toni. Lo guardavo in TV da piccolo e capivo già che aveva qualcosa di speciale. Ogni calciatore si ispira a qualcuno, ma mi piace essere ricordato per quello che sono. Io l’Haaland di Palermo? Naturalmente entrare nella galassia City è un sogno incredibile per me, sono felicissimo di farne parte, ma non mi piace paragonarmi ad altri. Ognuno ha il proprio percorso e il proprio ruolo. Il mio obiettivo è essere ricordato come Pohjanpalo del Palermo».