Giornale di Sicilia: “Stadio, si gioca per il futuro di Palermo: decisione finale attesa entro aprile”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Palermo si gioca una partita che va ben oltre il calcio. Il futuro dello stadio Renzo Barbera è entrato nella fase decisiva e la scelta finale è attesa entro aprile. Come scrive Connie Transirico sul Giornale di Sicilia, le proposte sono state discusse in commissione Urbanistica e rappresentano il passaggio chiave verso la firma della nuova convenzione, chiamata a definire il destino dell’impianto e dell’intera area circostante.

Il nuovo stadio viene descritto come un simbolo di identità e rilancio della città. «È come scegliere l’abito giusto per un appuntamento importante», osserva Transirico, sottolineando come Palermo sia chiamata a individuare la soluzione più adatta al proprio contesto urbano, climatico e sociale. Secondo quanto riportato da Connie Transirico sul Giornale di Sicilia, il Comune ha allo studio quattro ipotesi progettuali per trasformare un’idea attesa da anni in una realtà concreta, ma il tempo stringe: la procedura unica dovrà essere espletata entro 60 giorni in caso di acquisizione dei pareri necessari.

Il consenso politico appare ampio. La maggioranza parla di traguardo storico, mentre anche l’opposizione riconosce il valore strategico dell’operazione. «Non esiste una vera opposizione allo stadio», ha spiegato il meloniano Giuseppe Milazzo, citato da Connie Transirico sulle colonne del Giornale di Sicilia, evidenziando la necessità di cogliere un’opportunità irripetibile nel rispetto delle norme e degli interessi della città e dei tifosi.

Favorevoli anche le categorie economiche. Ance, Confcommercio e Federalberghi hanno ribadito come l’investimento possa produrre effetti rilevanti sull’occupazione e sull’indotto. Secondo le stime riportate dal Giornale di Sicilia, un intervento di questa portata porterebbe alberghi pieni, ristoranti e negozi attivi, migliaia di presenze turistiche e una visibilità mediatica globale. Un impatto che, come sottolinea ancora Connie Transirico sul Giornale di Sicilia, nessuna campagna promozionale tradizionale potrebbe garantire.

Dal punto di vista sportivo, l’obiettivo è offrire al Palermo un impianto moderno, sicuro e conforme agli standard europei. La Lega Serie B e la Lega Serie A guardano con attenzione al progetto, che potrebbe accompagnare la crescita del club nel lungo periodo. Adeguare lo stadio significa creare le condizioni tecniche per programmare, competere e attrarre, migliorando l’esperienza degli spettatori e la sicurezza di atleti e tifosi.

Resta ora da individuare la soluzione più sostenibile sotto il profilo economico e urbanistico, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici dell’area. La sfida è aperta, ma il messaggio che emerge è chiaro: lo stadio non è solo un’opera sportiva, bensì un’infrastruttura strategica per il futuro di Palermo.

