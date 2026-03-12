Stadio Barbera, Lagalla: «Passo avanti decisivo per la riqualificazione e per la candidatura a Euro 2032»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
lagalla

Arriva un nuovo aggiornamento sul progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. A intervenire sui social è stato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha commentato l’esito positivo della Conferenza dei servizi conclusa ieri, passaggio fondamentale nel percorso che porterà alla modernizzazione dell’impianto rosanero.

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto, spiegando che la riunione ha confermato la fattibilità tecnico-amministrativa dell’opera, elemento necessario per proseguire con i successivi passaggi istituzionali.


«Un altro passo avanti per il progetto di riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera e sempre più vicini alla candidatura per gli Euro 2032, grazie alla positiva conclusione della Conferenza di servizi che ieri ha sancito la fattibilità tecnico-amministrativa dell’opera».

Lagalla ha evidenziato anche il clima di collaborazione che ha accompagnato il lavoro tra istituzioni e club rosanero.

«Abbiamo lavorato in un clima di grande collaborazione e operatività per dare a Palermo un’opportunità di cambiamento importante che la proietta sempre di più in uno scenario sportivo internazionale».

Nel messaggio pubblicato sui social, il sindaco ha poi rivolto un ringraziamento al Palermo FC e a tutti i soggetti coinvolti nel percorso amministrativo.

«Per questo ringrazio il Palermo FC e tutti gli enti coinvolti che hanno preso parte alla conferenza, contribuendo con il proprio lavoro e le proprie competenze a questo risultato».

Infine, Lagalla ha citato anche il contributo del Consiglio comunale, che ha già manifestato la volontà di sostenere il progetto nei prossimi passaggi.

«Grazie anche al Consiglio comunale per il contributo che ha già annunciato di voler assicurare in questo percorso, segno di una volontà condivisa di lavorare insieme nell’interesse della città».

Il progetto di riqualificazione del Barbera rappresenta uno dei tasselli chiave per la candidatura di Palermo tra le città che potrebbero ospitare gli Europei del 2032, oltre a essere un intervento strategico per il futuro sportivo e infrastrutturale della città.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-12 101906

Palermo Women, Biundo: «Il clean sheet è motivo di orgoglio. Possiamo sempre migliorare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo modena 1-1 (71) tifosi

Palermo-Juve Stabia, biglietti gratuiti alle associazioni: l’iniziativa del club rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo monza 0-3 (71) le douaron

Monza-Palermo, le quote dei bookmaker: brianzoli leggermente favoriti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Monza-1912-8JIpuT7aYoDcxWy

Monza-Palermo, le previsioni meteo per il big match: possibile pioggia all’U-Power Stadium

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
640207779_18427274272140901_4648840464582801104_n

Il Giorno: “Monza, allenamento a porte aperte a Monzello: circa 80 tifosi presenti. Hernani acciaccato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 090154

Il Giorno: “Monza, doppio esame promozione: Palermo e Venezia per sfruttare il fattore U-Power”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 083012

Nuovo stadio Barbera, Argiroffi: «Un investimento da oltre 300 milioni per far tornare Palermo nel calcio che conta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (104) lagalla

Gazzetta dello Sport: “Barbera, passi avanti per la riqualificazione: progetto verso la dichiarazione di interesse pubblico”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Gattuso

Tuttosport: “Mondiali 2026, l’Iran minaccia il ritiro: possibile ripescaggio per l’Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo spezia (7) tifosi

Tuttosport: “Palermo, marea rosanero a Monza: oltre 3.000 tifosi e Pohjanpalo per sognare la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo monza 0-3 (58) pohjanpalo

Repubblica Palermo: “Quattro squadre in corsa, tanti scontri diretti. La A si decide in volata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 071008

Repubblica Palermo: “Barbera, progetto da 300 milioni: il nuovo stadio punta agli Europei 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-12 105843

Forbes: “Il Como degli Hartono ha la proprietà più ricca. La classifica”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
lagalla

Stadio Barbera, Lagalla: «Passo avanti decisivo per la riqualificazione e per la candidatura a Euro 2032»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 101906

Palermo Women, Biundo: «Il clean sheet è motivo di orgoglio. Possiamo sempre migliorare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo modena 1-1 (71) tifosi

Palermo-Juve Stabia, biglietti gratuiti alle associazioni: l’iniziativa del club rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo monza 0-3 (71) le douaron

Monza-Palermo, le quote dei bookmaker: brianzoli leggermente favoriti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026