Stadio Barbera, Lagalla: «Passo avanti decisivo per la riqualificazione e per la candidatura a Euro 2032»

Arriva un nuovo aggiornamento sul progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. A intervenire sui social è stato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha commentato l’esito positivo della Conferenza dei servizi conclusa ieri, passaggio fondamentale nel percorso che porterà alla modernizzazione dell’impianto rosanero.

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto, spiegando che la riunione ha confermato la fattibilità tecnico-amministrativa dell’opera, elemento necessario per proseguire con i successivi passaggi istituzionali.





«Un altro passo avanti per il progetto di riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera e sempre più vicini alla candidatura per gli Euro 2032, grazie alla positiva conclusione della Conferenza di servizi che ieri ha sancito la fattibilità tecnico-amministrativa dell’opera».

Lagalla ha evidenziato anche il clima di collaborazione che ha accompagnato il lavoro tra istituzioni e club rosanero.

«Abbiamo lavorato in un clima di grande collaborazione e operatività per dare a Palermo un’opportunità di cambiamento importante che la proietta sempre di più in uno scenario sportivo internazionale».

Nel messaggio pubblicato sui social, il sindaco ha poi rivolto un ringraziamento al Palermo FC e a tutti i soggetti coinvolti nel percorso amministrativo.

«Per questo ringrazio il Palermo FC e tutti gli enti coinvolti che hanno preso parte alla conferenza, contribuendo con il proprio lavoro e le proprie competenze a questo risultato».

Infine, Lagalla ha citato anche il contributo del Consiglio comunale, che ha già manifestato la volontà di sostenere il progetto nei prossimi passaggi.

«Grazie anche al Consiglio comunale per il contributo che ha già annunciato di voler assicurare in questo percorso, segno di una volontà condivisa di lavorare insieme nell’interesse della città».

Il progetto di riqualificazione del Barbera rappresenta uno dei tasselli chiave per la candidatura di Palermo tra le città che potrebbero ospitare gli Europei del 2032, oltre a essere un intervento strategico per il futuro sportivo e infrastrutturale della città.