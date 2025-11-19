Spezia, sospiro di sollievo: l’infortunio di Soleri è meno grave del previsto
Sospiro di sollievo in casa Spezia per le condizione dell’ex Palermo Edoardo Soleri. L’attaccante, dopo essersi infortunato nel corso dell’amichevole contro la Primavera bianconera, aveva destato più di qualche preoccupazione per il problema muscolare avvertito.
Come riportato da Cittadellaspezia.com, dopo essersi sottoposto nella giornata di ieri agli esami strumentali, è arrivato nel pomeriggio di oggi il responso: lesione di basso grado al muscolo semimembranoso della gamba destra, con il centravanti che dovrà stare ai box per circa un mese
Soleri salterà, dunque, i match contro Mantova, Sampdoria ed Entella, rimanendo in dubbio per la gara contro il Modena. La data più realistica per il suo rientro è quella del 20 dicembre, nel match contro il Frosinone
