Azzi (CEO Dazn): «I diritti TV sono la spina dorsale del sistema calcio, il calcio visto in televisione è giustamente a pagamento»

Intervenuto a margine del Social Football Summit 2025, il CEO di Dazn, Stefano Azzi, si è soffermato sul delicato argomento inerente ai diritti TV.

«I diritti televisivi, oltre 900 milioni di euro l’anno solo per la Serie A, rappresentano oggi la spina dorsale del sistema calcio», ha dichiarato.

Azzi, ha poi aggiunto: «La nostra sfida è trovare il giusto equilibrio, e sfruttare tutte le possibilità che la tecnologia può offrirci, per rendere il prodotto calcio sempre più avvincente»

E sul perché tali eventi non possono essere trasmessi in chiaro, spiega: «Per arrivare a un ricavo di 900 milioni con la sola pubblicità servirebbe raccogliere oltre quindici volte il valore della pubblicità programmata al Festival di Sanremo su audience paragonabile e con una continuità spalmata su nove mesi»

La vera domanda per Azzi è: «Perché il calcio visto in tv dovrebbe essere gratuito, quando quello vissuto allo stadio, con biglietti e merchandising, è giustamente a pagamento?»

In conclusione, il CEO Dazn dichiara: «Gli sport che vanno, o sono andati, completamente in chiaro e gratuitamente hanno un valore di mercato di 40-60 milioni, non 900 milioni. È evidente che un simile equilibrio economico non sarebbe possibile»