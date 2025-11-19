Sampdoria, Lombardo: «Possiamo uscire da questa situazione, ma dobbiamo crederci tutti»

Intervenuto a margine del salone Orientamenti 2025, ha lasciato alcune dichiarazioni sull’attuale momento della Sampdoria il membro dello staff dei blucerchiati, Attilio Lombardo.

«Tutti crediamo in quello che facciamo – ha dichiarato -. Se siamo 27 giocatori più tutto lo staff (tecnico, medico, comunicazione ecc) che crediamo che si può raggiungere l’obiettivo allora si può uscire da questa situazione»

Lombardo, sul mercato di riparazioni aggiunge: «Non aspettiamo gennaio. Step by step: Juve Stabia, Spezia, ecc. Poi a gennaio ci penseremo»