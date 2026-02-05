Spezia, sirene di mercato dalla Turchia per Verde

Nonostante il mercato chiuso in Italia e in gran parte dell’Europa, l’attaccante dello Spezia, Daniele Verde, potrebbe lasciare i bianconeri, data la presenza di alcuni paesi in cui i club hanno a disposizione ancora qualche giorno per mettere a segno dei colpi in entrata.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, suonano sirene dalla Turchia per il classe 96′, con il Fatih Karagümrük che nelle ultime ore si sarebbe interessato al giocatore. La trattativa tra il club di Istanbul e Verde sarebbe in corso, con l’attaccante che potrebbe iniziare presto una nuova avventura.

