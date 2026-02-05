Palermo, settore giovanile e femminile: il programma delle gare
Attraverso i propri canali ufficiali, il Palermo ha pubblicato il riepilogo delle prossime gare che vedranno impegnate le formazioni del Settore Giovanile e della sezione Femminile nel weekend. Di seguito il riepilogo delle gare di questo fine settimana:
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 14ª giornata
MATERA WOMEN-PALERMO WOMEN
Domenica 8 febbraio, ore 14.30 – Matera, Campo Sportivo Paip
PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 18ª giornata
PALERMO-BENEVENTO
Sabato 7 febbraio, ore 11.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium
UNDER 19 FEMMINILE
Coppa Italia Eccellenza Femminile – Semifinale
PALERMO-TRAPANI
Sabato 7 febbraio, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 18ª giornata
ROMA-PALERMO
Domenica 8 febbraio, ore 17.00 – Roma, Campo Agostino Di Bartolomei
UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Under 17 Femminile – 1ª giornata
PALERMO-BARI
Domenica 8 febbraio, ore 12.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 18ª giornata
CATANZARO-PALERMO
Domenica 8 febbraio, ore 13.00 – Catanzaro, Centro Tecnico Federale
UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 18ª giornata
CATANZARO-PALERMO
Domenica 8 febbraio, ore 10.30 – Catanzaro, Centro Tecnico Federale
UNDER 15 FEMMINILE
Campionato Under 15 Femminile – 1ª giornata
PALERMO-BARI
Domenica 8 febbraio, ore 10.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 11ª giornata
PALERMO-POTENZA
Domenica 8 febbraio, ore 10.30 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium
UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 10ª giornata
BAGHERIA-PALERMO
Domenica 8 febbraio, ore 12.00 – Bagheria (PA), Campo Comunale
UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play Elite, 2ª giornata
PALERMO-GONZAGA-BUON PASTORE
Domenica 8 febbraio, ore 9.30 – Palermo, Gonzaga Campus
UNDER 11 FEMMINILE
Campionato Pulcini 2° anno, 7ª giornata
PALERMO-POLISPORTIVA GONZAGA
Venerdì 6 febbraio, ore 15.00 – Palermo, Don Orione