Palermo, settore giovanile e femminile: il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
del grosso

Attraverso i propri canali ufficiali, il Palermo ha pubblicato il riepilogo delle prossime gare che vedranno impegnate le formazioni del Settore Giovanile e della sezione Femminile nel weekend. Di seguito il riepilogo delle gare di questo fine settimana:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 14ª giornata

MATERA WOMEN-PALERMO WOMEN

Domenica 8 febbraio, ore 14.30 – Matera, Campo Sportivo Paip

PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 18ª giornata

PALERMO-BENEVENTO

Sabato 7 febbraio, ore 11.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 19 FEMMINILE
Coppa Italia Eccellenza Femminile – Semifinale

PALERMO-TRAPANI

Sabato 7 febbraio, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 18ª giornata

ROMA-PALERMO

Domenica 8 febbraio, ore 17.00 – Roma, Campo Agostino Di Bartolomei

UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Under 17 Femminile – 1ª giornata

PALERMO-BARI

Domenica 8 febbraio, ore 12.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 18ª giornata

CATANZARO-PALERMO

Domenica 8 febbraio, ore 13.00 – Catanzaro, Centro Tecnico Federale

UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 18ª giornata

CATANZARO-PALERMO

Domenica 8 febbraio, ore 10.30 – Catanzaro, Centro Tecnico Federale

UNDER 15 FEMMINILE
Campionato Under 15 Femminile – 1ª giornata

PALERMO-BARI

Domenica 8 febbraio, ore 10.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 11ª giornata

PALERMO-POTENZA

Domenica 8 febbraio, ore 10.30 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 10ª giornata

BAGHERIA-PALERMO

Domenica 8 febbraio, ore 12.00 – Bagheria (PA), Campo Comunale

UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play Elite, 2ª giornata

PALERMO-GONZAGA-BUON PASTORE

Domenica 8 febbraio, ore 9.30 – Palermo, Gonzaga Campus

UNDER 11 FEMMINILE
Campionato Pulcini 2° anno, 7ª giornata

PALERMO-POLISPORTIVA GONZAGA

Venerdì 6 febbraio, ore 15.00 – Palermo, Don Orione

