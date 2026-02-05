Pisa, l’ex rosa Hiljemark si presenta: «L’unico obiettivo è la salvezza. Gilardino? Lo chiamerò»

Oscar Hiljemark, ex giocatore del Palermo, è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Pisa alla vigilia della sfida contro il Verona. Il tecnico svedese, che ha preso il posto di Alberto Gilardino, ha parlato della sua visione per il futuro del club.

«Voglio fare un percorso qui lungo anni, ma adesso c’è bisogno di punti. L’unico obiettivo è la salvezza», ha dichiarato Hiljemark. Il 33enne ha messo in chiaro che, nonostante le sue ambizioni a lungo termine, la priorità immediata è quella di garantire la permanenza in Serie A per il Pisa.

Hiljemark ha anche sottolineato il suo passato e la sua esperienza come allenatore, ricordando le sue esperienze in Europa League e le sfide affrontate con squadre come Tottenham, Nizza e Roma. «So che ci sono dubbi, ma sono molto calmo. Lavoreremo con umiltà», ha affermato.

L’ex capitano del Palermo ha anche parlato del suo rapporto con Gilardino, suo compagno di squadra al Palermo, con cui spesso discuteva di tattica. «Non l’ho ancora sentito, ma magari lo chiamerò nei prossimi giorni», ha detto.

Con una squadra che conserva una buona base di giocatori, Hiljemark ha confermato che non cambierà radicalmente il modulo: «Andremo avanti con la difesa a tre», ha aggiunto. La sua priorità sarà quella di portare subito risultati positivi per risollevare il Pisa in classifica.