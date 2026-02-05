Coppa Italia: Atalanta avanti 1-0 sulla Juventus dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 213342

Un primo tempo intenso quello del match tra Juventus e Atalanta, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2025/26. Vanno al riposo in vantaggio per 1-0 i nerazzurri, che nella ripresa proveranno a conquistarsi la qualificazione alle semifinali.

Comincia meglio l’incontro la formazione di Raffaele Palladino, che nei primi minuti di gioco conquista il predominio territoriale del campo. La prima vera occasione della partita è però per i bianconeri: al 21′ Coincecao fa partire un tiro a giro da dentro l’area di rigore, che sbatte sulla parte alta della traversa a Carnesecchi battuto.

Al 25′ Fabbri viene richiamato al VAR in seguito ad un tocco di braccio da parte di Bremer all’interno dell’area rigore, assegnando l’estrema punizione alla dea: dal dischetto va Scamacca che spizza Perin e firma il gol dell’1-0 dell’Atalanta. Nel finale di tempo la Juventus prova a trovare il gol del pari, non riuscendo però a trovare il guizzo vincente.

I nerazzurri vanno dunque al riposo con un vantaggio di misura, con la ripresa che sarà decisiva in chiave qualificazione al prossimo turno.

