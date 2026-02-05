Gautieri: «Contro il Bari è emerso il valore del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Profondo rosso per il Taranto

Carmine Gautieri - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Intervistato ai microfoni di “Tuttobari.com”, l’ex calciatore del Bari, Carmine Gautieri. Diversi i temi trattatati dall’ex centrocampista, lasciando un commento anche del match tra Bari e Palermo, vinto dai rosanero con il risultato di 3-0.

«Analizzando l’annata del Bari, che finora ha cambiato già tre allenatori  -ha dichiarato – è normale che ci voglia tempo per far capire ai giocatori i meccanismi con un nuovo tecnico»

Gautieri ha poi analizzato il match contro il Palermo: «Nella partita contro il Palermo, sono emerse comunque alcune indicazioni importanti, anche se alla fine il valore del Palermo è venuto fuori. Ma sapevamo che è una squadra costruita per vincere il campionato»

Infine, l’ex Bari non ha dubbi: «Serve mantenere la categoria, perché il Bari, lo sappiamo benissimo, in Serie B non c’entra nulla, tanto meno in Serie C. Non si può assolutamente pensare di lottare per non retrocedere: sarebbe qualcosa di impensabile»

Altre notizie

Daniele-Verde-palermo (1)

Spezia, sirene di mercato dalla Turchia per Verde

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
gorgone-jpg

Pescara, Gorgone verso il Cesena: «Abbiamo bisogno di amalgamarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
calabro

Carrarese, Calabro verso il Sudtirol: «Castori forse è il migliore della Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
DIONISI

Empoli verso Palermo: Dionisi studia le mosse al Barbera tra certezze e possibili sorprese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 154525

Padova, Di Mariano si presenta: «Non volevo fare panchina. Ho detto no alla Sampdoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Antonelli-Venezia-1

Venezia, Antonelli: «Johnsen? Non mi piacciono i ritorni, non ho mai avuto l’intenzione di prenderlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo bari serie b 2-0 (62) pohjanpalo nikolaou

Bari, stop per Nikolaou: nuovo infortunio per l’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo lommel 2-1 (28) rinaudo

Mantova, Rinaudo fa il punto: «Squadra rivoluzionata in modo ragionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Macia-Melissano

Spezia, Melissano: «Il Palermo ci ha chiesto Vlahovic»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Corriere dello Sport: “Frosinone-Venezia, incrocio perfetto. Palermo e Monza pronte ad approfittare di qualsiasi passo falso”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-04 230214

Cesena, Castrovilli si presenta: «Posso essere un giocatore importante per il gioco di Mignani»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
melissano

Spezia, Melissano: «Solo Pohjanpalo e Adorante spostano gli equilibri in Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Profondo rosso per il Taranto

Gautieri: «Contro il Bari è emerso il valore del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 213342

Coppa Italia: Atalanta avanti 1-0 sulla Juventus dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Daniele-Verde-palermo (1)

Spezia, sirene di mercato dalla Turchia per Verde

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
del grosso

Palermo, settore giovanile e femminile: il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
file3 - 2026-02-05T204042.947

Pisa, l’ex rosa Hiljemark si presenta: «L’unico obiettivo è la salvezza. Gilardino? Lo chiamerò»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026