Gautieri: «Contro il Bari è emerso il valore del Palermo»

Intervistato ai microfoni di “Tuttobari.com”, l’ex calciatore del Bari, Carmine Gautieri. Diversi i temi trattatati dall’ex centrocampista, lasciando un commento anche del match tra Bari e Palermo, vinto dai rosanero con il risultato di 3-0.

«Analizzando l’annata del Bari, che finora ha cambiato già tre allenatori -ha dichiarato – è normale che ci voglia tempo per far capire ai giocatori i meccanismi con un nuovo tecnico»

Gautieri ha poi analizzato il match contro il Palermo: «Nella partita contro il Palermo, sono emerse comunque alcune indicazioni importanti, anche se alla fine il valore del Palermo è venuto fuori. Ma sapevamo che è una squadra costruita per vincere il campionato»

Infine, l’ex Bari non ha dubbi: «Serve mantenere la categoria, perché il Bari, lo sappiamo benissimo, in Serie B non c’entra nulla, tanto meno in Serie C. Non si può assolutamente pensare di lottare per non retrocedere: sarebbe qualcosa di impensabile»