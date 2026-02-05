Reggiana, Dionigi verso il Catanzaro: «I nuovi acquisti ci hanno portato vivacità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 223607

In vista del match contro il Catanzaro, con calcio di inizio in programma per sabato alle ore 15:00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore della Reggiana, Davide Dionigi, lasciando anche un commento sul mercato appena concluso.

«Il mercato di gennaio non è facile – ha dichiarato il tecnico – chi ha quelli forti se li tiene, e individuare giocatori funzionali e pronti non è semplice. Poi, si poteva forse fare meglio, raggiungere qualcosa di altro, ma quello che si poteva fare lo abbiamo fatto»

Sul prossimo avversario, Dionigi ha dichiarato: «Anche il Catanzaro arriva da un periodo non molto positivo, che ha però qualità e una precisa identità di gioco, oltre che interscambiabilità di ruoli e alcune eccellenze a livello di individualità, individualità che spostano gli equilibri. Noi però abbiamo dimostrato che, con le giuste condizioni, possiamo giocarcela alla pari con tutti»

Infine sui nuovi arrivi, il tecnico non ha dubbi: «Dobbiamo continuare su questa linea di prestazioni, inserendo poi i calciatori nuovi che portano freschezza mentale: l’ambiente si era forse un po’ appesantito, le nuove facce ci hanno portato vivacità»

