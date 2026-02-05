Coppa Italia: l’Atalanta cala il tris alla Juventus e raggiunge la semifinale
Grande prestazione da parte dell’Atalanta, che batte la Juventus 3-0 nel match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2025/26. Risultato netto da parte dei nerazzurri, che accadono alla fase successiva della competizione.
Comincia meglio l’incontro la formazione di Raffaele Palladino, che nei primi minuti di gioco conquista il predominio territoriale del campo. La prima vera occasione della partita è però per i bianconeri: al 21′ Coincecao fa partire un tiro a giro da dentro l’area di rigore, che sbatte sulla parte alta della traversa a Carnesecchi battuto.
Al 25′ Fabbri viene richiamato al VAR in seguito ad un tocco di mano da parte di Bremer all’interno dell’area rigore, assegnando l’estrema punizione alla dea: dal dischetto va Scamacca che spizza Perin e firma il gol dell’1-0 dell’Atalanta. Nel finale di tempo la Juventus prova a trovare il gol del pari, non riuscendo però a trovare il guizzo vincente.
Nella ripresa continuano a provarci i bianconeri. Al 67′ tenta la conclusione dall’interno dell’area di rigore, con il tiro che termina sul fondo. I nerazzurri però spingono sul pedale dell’acceleratore, trovando al 77′ il gol del raddoppio: palla in area messa tagliata da destra da Bellanova per Sulemana che chiude sul secondo palo dopo un lieve tocco di Kalulu.
Nel finale c’è spazio anche per il terzo gol da parte della formazione guidata da Raffaele Palladino: Kristovic serve in area di rigore Mario Pasalic, il croato conclude incrociando e batte Perin. L’Atalanta vince dunque l’incontro con un passivo di 3 reti a 0, accedendo alle semifinali della competizione