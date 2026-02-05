Coppa Italia: l’Atalanta cala il tris alla Juventus e raggiunge la semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 225433

Grande prestazione da parte dell’Atalanta, che batte la Juventus 3-0 nel match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2025/26. Risultato netto da parte dei nerazzurri, che accadono alla fase successiva della competizione.

Comincia meglio l’incontro la formazione di Raffaele Palladino, che nei primi minuti di gioco conquista il predominio territoriale del campo. La prima vera occasione della partita è però per i bianconeri: al 21′ Coincecao fa partire un tiro a giro da dentro l’area di rigore, che sbatte sulla parte alta della traversa a Carnesecchi battuto.

Al 25′ Fabbri viene richiamato al VAR in seguito ad un tocco di mano da parte di Bremer all’interno dell’area rigore, assegnando l’estrema punizione alla dea: dal dischetto va Scamacca che spizza Perin e firma il gol dell’1-0 dell’Atalanta. Nel finale di tempo la Juventus prova a trovare il gol del pari, non riuscendo però a trovare il guizzo vincente.

Nella ripresa continuano a provarci i bianconeri. Al 67′ tenta la conclusione dall’interno dell’area di rigore, con il tiro che termina sul fondo. I nerazzurri però spingono sul pedale dell’acceleratore, trovando al 77′ il gol del raddoppio:  palla in area messa tagliata da destra da Bellanova per Sulemana che chiude sul secondo palo dopo un lieve tocco di Kalulu.

Nel finale c’è spazio anche per il terzo gol da parte della formazione guidata da Raffaele Palladino: Kristovic serve in area di rigore Mario Pasalic, il croato conclude incrociando e batte Perin. L’Atalanta vince dunque l’incontro con un passivo di 3 reti a 0, accedendo alle semifinali della competizione

Altre notizie

Screenshot 2026-02-05 213342

Coppa Italia: Atalanta avanti 1-0 sulla Juventus dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
file3 - 2026-02-05T204042.947

Pisa, l’ex rosa Hiljemark si presenta: «L’unico obiettivo è la salvezza. Gilardino? Lo chiamerò»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
file2 - 2026-02-04T142628.435

Petardo contro l’ex rosa Audero, interrogato il 19enne ultras: “Chiedo scusa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 161337

I dati sulle partite di calcio e la loro influenza sui mercati delle scommesse online

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-04 223901

Coppa Italia: l’Inter batte 2-1 il Torino e vola in semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 215013

Coppa Italia: Inter avanti 1-0 sul Torino dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (1) de siervo

Lega Serie A, De Siervo sui petardi in campo durante Cremonese-Inter: «Il momento è delicato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file2 - 2026-02-04T142628.435

Petardo contro l’ex rosa Audero: maxi multa e diffida all’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
AP2_8260 (1)

Udinese, Nani fa chiarezza sul mercato: «Scelte precise e programmazione, Modesto ceduto senza rimpianti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo pescara 5-0 (37) sorrentino

Sorrentino su Hiljemark: «Allenatore umile e gran lavoratore, può fare bene a Pisa»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo cremonese 2-3 (38) audero

Audero e la bomba carta allo Zini: «Poteva finire molto peggio, ma non mi piego alla violenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-02 222146

Serie A: l’Udinese batte la Roma 1-0, decide la rete di Ekkelenkamp. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-05 225433

Coppa Italia: l’Atalanta cala il tris alla Juventus e raggiunge la semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 223607

Reggiana, Dionigi verso il Catanzaro: «I nuovi acquisti ci hanno portato vivacità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Profondo rosso per il Taranto

Gautieri: «Contro il Bari è emerso il valore del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 213342

Coppa Italia: Atalanta avanti 1-0 sulla Juventus dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Daniele-Verde-palermo (1)

Spezia, sirene di mercato dalla Turchia per Verde

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026