Corriere dello Sport: “Palermo, crash test con l’Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (56) inzaghi

Il Palermo si prepara alla prossima sfida dovendo rinunciare a uno dei suoi uomini chiave. Dopo dodici partite consecutive da titolare e una sola sconfitta nel periodo, a Castellammare di Stabia, Palumbo sarà costretto a fermarsi per squalifica. Un’assenza pesante, perché gran parte della crescita tecnica e delle geometrie dei rosanero passa dai piedi dell’ex Modena, autore di sei assist e spesso trascinatore nei momenti decisivi, come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Sostituirlo non sarà semplice. Palumbo non è un trequartista classico: si abbassa, si muove tra le linee e occupa gli spazi più funzionali alla manovra. In rosa non c’è un profilo identico e Inzaghi è chiamato a trovare soluzioni alternative, come evidenziato ancora da Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, ricordando però come una squadra che ambisce a primeggiare debba saper reggere anche l’assenza dei suoi riferimenti.

Il tecnico rosanero ha iniziato a riflettere già negli ultimi allenamenti al Barbera. Un debutto immediato di Johnsen appare prematuro, mentre è più probabile il rispetto delle gerarchie già consolidate. Gyasi offre equilibrio e contributo in fase di non possesso, Vasic è l’unico centrocampista capace di strappi e invenzioni. Il ballottaggio è aperto, con Le Douaron verso la conferma dopo il gol segnato a Bari, come analizzato da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport.

Oltre alle scelte di formazione, il Palermo è chiamato a dare continuità. La squadra di Inzaghi è reduce da dieci risultati utili consecutivi e può allungare la striscia di vittorie interne, attualmente cinque di fila senza subire gol. Numeri importanti, ma non sufficienti se non accompagnati da maturità e solidità quotidiana, concetti ribaditi dallo stesso allenatore e ripresi ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Il confronto con la gestione precedente diventa marginale: il Palermo ha undici punti in più rispetto alla scorsa stagione, frutto di un cambio di rotta chiaro. Abbandonata l’idea di un calcio più spettacolare ma fragile, il club ha scelto pragmatismo e carisma, affidandosi a Inzaghi fin dal primo giorno. La risposta è stata immediata, anche se il cammino resta complesso e ricco di insidie.

Intanto oggi Inzaghi parlerà esclusivamente al sito ufficiale del club, decisione condivisa dalla società per mantenere il focus sulla sfida con l’Empoli e rimandare ogni bilancio di mercato al dopo gara. Una scelta di concentrazione totale, in linea con la nuova identità del Palermo

Altre notizie

palermo monza 0-3 (25) pallone

Serie B, via alla 23ª giornata: big match a Frosinone, Palermo chiamato a rispondere

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo frosinone 0-0 (46) gyasi

Palermo-Empoli, le probabili formazioni: Gyasi alle spalle di Pohjanpalo, Dionisi rilancia Shpendi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 055907

Corriere dello Sport: “C’è un nuovo Empoli anche per Dionisi al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
del grosso

Palermo, settore giovanile e femminile: il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
file2 - 2026-02-05T194414.081

“Torneremo grandi, torneremo in A”: il messaggio social di Dennis Johnsen

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
DIONISI

Empoli verso Palermo: Dionisi studia le mosse al Barbera tra certezze e possibili sorprese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo modena 1-1 (45)tifosi

Palermo-Empoli, già 23.413 cuori rosanero pronti: il Barbera spinge la squadra

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (84) campi allenamento

Palermo, seduta mattutina a Torretta: lavoro su tattica offensiva e calci piazzati

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 151216

MC Menor JP al Renzo Barbera: il fenomeno social brasiliano incontra il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
WhatsApp Image 2026-02-05 at 09.53.05

Palermo, già tanti tifosi allo Store del Barbera per le prime maglie di Johnsen e Rui Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (55) segre

Palermo, dieci partite in 42 giorni: in palio c’è un pezzo di sogno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo bari serie b 2-0 (32) ranocchia

Ranocchia e il legame con Palermo: «Qui una tappa fondamentale del mio percorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-06 062032

Cesena-Pescara, mercato e necessità: al Manuzzi punti pesanti per entrambi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo monza 0-3 (25) pallone

Serie B, via alla 23ª giornata: big match a Frosinone, Palermo chiamato a rispondere

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo frosinone 0-0 (46) gyasi

Palermo-Empoli, le probabili formazioni: Gyasi alle spalle di Pohjanpalo, Dionisi rilancia Shpendi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 055907

Corriere dello Sport: “C’è un nuovo Empoli anche per Dionisi al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (56) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, crash test con l’Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026