Corriere dello Sport: “C’è un nuovo Empoli anche per Dionisi al Barbera”

Alessio Dionisi torna a Palermo con l’obiettivo di rimettere l’Empoli in linea di galleggiamento e rilanciare la corsa verso la zona playoff. Gli azzurri arrivano in Sicilia in una fase complicata della stagione, avendo raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, con le sconfitte contro SüdTirol e Carrarese seguite dal pareggio interno contro il Modena, come analizza Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport.

Per l’allenatore nato ad Abbadia San Salvatore la gara del Barbera ha un valore particolare. Dionisi ritrova infatti la squadra che ha guidato nella scorsa stagione, conclusa con l’eliminazione ai quarti di finale dei playoff dopo la sconfitta contro la Juve Stabia. Un’annata segnata da più ombre che luci, chiusa con l’addio alla Sicilia e formalizzata poi a ottobre con la risoluzione contrattuale, prima del ritorno all’Empoli, come ricostruito da Riccardo Tofanelli sulle pagine del Corriere dello Sport.

Nel frattempo il club della famiglia Corsi ha operato in modo mirato sul mercato invernale. Sono arrivati quattro rinforzi per puntellare l’organico: dopo le cessioni di Belardinelli alla Reggiana e i prestiti di Tosto al Livorno e Konate al Lecco, oltre al rientro di Carboni all’Inter e al successivo passaggio al Parma, l’Empoli ha inserito l’esterno sinistro Candela e il centrale Romagnoli. Per quest’ultimo si tratta del terzo ritorno in azzurro, dopo le esperienze positive tra il 2017 e il 2022, come evidenziato ancora da Riccardo Tofanelli per il Corriere dello Sport.

A centrocampo Magnino è destinato a entrare nelle rotazioni, garantendo maggiore gestione delle energie a Ghion, Degli Innocenti, Ignacchiti e Yepes. In attacco, invece, cresce l’attesa per Fila, chiamato a ritagliarsi spazio dopo l’infortunio che ha chiuso anzitempo la stagione di Pellegri. Popov resta una possibile sorpresa dal primo minuto, mentre Nasti attraversa una fase di flessione, secondo quanto riportato da Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport.

A fare il bilancio del mercato è stato il direttore sportivo Stefanelli, che ha rivendicato le scelte operate dalla società, sottolineando l’esperienza portata da Romagnoli, l’utilità di Candela per sostituire Carboni, l’importanza di Magnino come prima scelta e l’arrivo di Fila reso necessario dal cambio di scenario in attacco. Parole che fotografano un Empoli chiamato ora a trovare risposte dal campo.