Palermo-Empoli, le probabili formazioni: Gyasi alle spalle di Pohjanpalo, Dionisi rilancia Shpendi

Il Palermo si avvicina alla sfida contro l’Empoli con alcune certezze e qualche scelta obbligata. L’assenza di Palumbo, squalificato, apre il ballottaggio alle spalle di Pohjanpalo, ma Gyasi appare il candidato principale per agire sulla trequarti insieme a Le Douaron. Il centravanti finlandese è recuperato dopo la botta alla schiena rimediata a Bari e guiderà l’attacco rosanero, come riportato dal Corriere dello Sport.

Inzaghi sembra orientato a confermare l’assetto difensivo, con Peda ancora in vantaggio su Bereszynski nel terzetto arretrato completato da Bani e Ceccaroni. Sulle corsie spazio a Pierozzi e Augello, mentre in mezzo al campo agiranno Segre e Ranocchia. Johnsen partirà dalla panchina, pronto a entrare a gara in corso, mentre tra i convocati figura anche Magnani, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport.

Nel dettaglio, il Palermo dovrebbe presentarsi con il consueto 3-4-2-1: Joronen tra i pali; Peda, Bani e Ceccaroni in difesa; Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello a centrocampo; Gyasi e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo. In panchina Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Magnani, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Johnsen e Corona. Inzaghi punta su equilibrio e solidità per dare continuità al rendimento interno, come sottolineato ancora dal Corriere dello Sport.

Sul fronte Empoli, Dionisi deve fare i conti con una condizione non ottimale di Moruzzi, motivo per cui Candela, rinforzo di gennaio arrivato dallo Spezia, è favorito per partire dall’inizio sulla fascia. In attacco Shpendi appare sicuro del posto, mentre al suo fianco Popov è in vantaggio su Nasti e Fila. Sulla trequarti Saporiti è favorito su Ilie e Ceesay, secondo le indicazioni del Corriere dello Sport.

Gli azzurri dovrebbero disporsi con il 3-4-1-2: Fulignati; Lovato, Guarino e Obaretin; Elia, Degli Innocenti, Yepes e Candela; Saporiti; Shpendi e Popov. A disposizione Perisan, Gasparini, Romagnoli, Curto, Indragoli, Ebuehi, Ghion, Ignacchiti, Haas, Ilie, Ceesay, Fila e Nasti. Una gara che si annuncia tattica e ricca di incastri, con entrambe le squadre chiamate a fare punti pesanti.