Serie B, via alla 23ª giornata: big match a Frosinone, Palermo chiamato a rispondere

La Serie B entra nel vivo con la 23ª giornata, un turno che promette incroci pesanti in alta quota e scontri diretti fondamentali per la corsa playoff. Si parte questa sera con l’anticipo tra Cesena e Pescara, mentre il programma proseguirà domani con un blocco fitto di partite e si chiuderà domenica con Monza-Avellino.

Occhi puntati soprattutto su Frosinone-Venezia, confronto al vertice tra la seconda e la prima forza del campionato, separate da un solo punto. Il Monza osserva interessato, pronto ad approfittare di eventuali passi falsi, mentre il Palermo ospita l’Empoli nel posticipo pomeridiano con l’obiettivo di restare agganciato al treno che porta agli spareggi promozione.

Equilibri delicati anche nella zona centrale della classifica, dove Modena, Cesena e Juve Stabia cercano continuità per non perdere terreno, mentre in coda la lotta salvezza resta apertissima con più squadre racchiuse in pochi punti.

Il programma della 23ª giornata

Venerdì

Cesena-Pescara, ore 20.30

Sabato

Carrarese-Südtirol, ore 15.00

Catanzaro-Reggiana, ore 15.00

Frosinone-Venezia, ore 15.00

Juve Stabia-Padova, ore 15.00

Mantova-Bari, ore 15.00

Modena-Sampdoria, ore 15.00

Palermo-Empoli, ore 17.15

Spezia-Virtus Entella, ore 19.30

Domenica

Monza-Avellino, ore 15.00

Classifica aggiornata

Venezia 47

Frosinone 46

Monza 44

Palermo 41

Modena 34

Cesena 34

Juve Stabia 34

Catanzaro 32

Carrarese 29

Südtirol 28

Empoli 28

Avellino 28

Padova 25

Sampdoria 22

Reggiana 21

Virtus Entella 21

Spezia 20

Mantova 20

Bari 20

Pescara 15