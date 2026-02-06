Serie B, via alla 23ª giornata: big match a Frosinone, Palermo chiamato a rispondere
La Serie B entra nel vivo con la 23ª giornata, un turno che promette incroci pesanti in alta quota e scontri diretti fondamentali per la corsa playoff. Si parte questa sera con l’anticipo tra Cesena e Pescara, mentre il programma proseguirà domani con un blocco fitto di partite e si chiuderà domenica con Monza-Avellino.
Occhi puntati soprattutto su Frosinone-Venezia, confronto al vertice tra la seconda e la prima forza del campionato, separate da un solo punto. Il Monza osserva interessato, pronto ad approfittare di eventuali passi falsi, mentre il Palermo ospita l’Empoli nel posticipo pomeridiano con l’obiettivo di restare agganciato al treno che porta agli spareggi promozione.
Equilibri delicati anche nella zona centrale della classifica, dove Modena, Cesena e Juve Stabia cercano continuità per non perdere terreno, mentre in coda la lotta salvezza resta apertissima con più squadre racchiuse in pochi punti.
Il programma della 23ª giornata
Venerdì
Cesena-Pescara, ore 20.30
Sabato
Carrarese-Südtirol, ore 15.00
Catanzaro-Reggiana, ore 15.00
Frosinone-Venezia, ore 15.00
Juve Stabia-Padova, ore 15.00
Mantova-Bari, ore 15.00
Modena-Sampdoria, ore 15.00
Palermo-Empoli, ore 17.15
Spezia-Virtus Entella, ore 19.30
Domenica
Monza-Avellino, ore 15.00
Classifica aggiornata
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 44
Palermo 41
Modena 34
Cesena 34
Juve Stabia 34
Catanzaro 32
Carrarese 29
Südtirol 28
Empoli 28
Avellino 28
Padova 25
Sampdoria 22
Reggiana 21
Virtus Entella 21
Spezia 20
Mantova 20
Bari 20
Pescara 15