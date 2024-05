Spezia, si pensa già al futuro: occhi su Magalini e Gemmi per il ds

Come riportato da TMW, lo Spezia comincia a proiettarsi già sul futuro anche in chiave dirigenziale. Il club è riuscito a salvarsi nella parte finale del campionato, dopo una stagione che non ha di certo rispettato le aspettative.

I liguri vogliono ripartire con ambizione dopo lo spavento della doppia retrocessione ed il lavoro di Magalini a Catanzaro e Gemmi a Cosenza non è passato inosservato. Per Magalini c’è concorrenza ma anche un contratto che lo lega ai giallorossi; per quanto riguarda Gemmi, invece, il tutto è in stand by in quanto in scadenza a giugno col Cosenza ed in fase di trattativa con Eugenio Guarascio.