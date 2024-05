Playoff Serie B, Palermo-Sampdoria: sono ventisette i convocati di Pirlo

Domani sera andrà in scena il primo turno dei playoff di Serie B tra Palermo e Sampdoria. Il tecnico dei liguri Andrea Pirlo, nella giornata odierna è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match e, successivamente, il club mediante una nota ufficiale ha reso noti i 27 convocati scelti dal tecnico.

“Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Andrea Pirlo ha reso nota la lista dei 27 blucerchiati convocati per la trasferta di Palermo, in programma domani, venerdì, al “Barbera” (ore 20.30) e valida quale turno eliminatorio dei playoff della Serie BKT 2023/24. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ravaglia, Stankovic, Tantalocchi.

Difensori: Barreca, Conti, Depaoli, Ferrari, Ghilardi, Giordano, González, Leoni, Murru, Piccini, Stojanovic.

Centrocampisti: Askildsen, Benedetti, Darboe, Girelli, Kasami, Ricci, Verre, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Álvarez, Borini, De Luca, Esposito”.