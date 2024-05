Cittadella, c’è l’ok alla ristrutturazione del Tombolato. Michelini: «Obiettivo fare qualcosa in più»

Il Cittadella guarda al al futuro. Il presidente Andrea Gabrielli con l’ad Mauro Michelini hanno annunciato il via libera alla prima fase di ristrutturazione dello Stadio Tombolato.

Come riportato da PadovaOggi, inizialmente ci sarà lo spostamento verso la Tribuna Est del terreno di gioco, e nei prossimi anni il grosso degli interventi dovrebbe interessare la Tribuna Ovest e le curve, per la creazione di un stadio gioiello sulla falsariga dei modelli inglesi e tedeschi.

Lo stesso Micheli si è espresso su questo tema: «Il campo era molto vecchio e voglio ringraziare chi ci ha lavorato sino adesso per renderlo un gioiello. Quello nuovo sarà di livello e performante, a fronte di un investimento molto importante. Tombolato all’inglese? Si, l’obiettivo è quello di fare qualcosa in più. Intanto lunedì 20 maggio parte il cantiere e poi stiamo facendo ragionamenti sulla fase successiva. Abbiamo un crono programma di termine lavori entro agosto e sarà serrato, contiamo di essere pronti. La tribuna est negli anni ha avuto interventi importanti ed ospita 5.500 persone al coperto. Vogliamo ottimizzare le spese fatte nel settore. Prossimamente presenteremo anche altro, ma non posso sbilanciarmi oltre».