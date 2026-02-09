Spezia, Serpe verso il trasferimento negli Emirati Arabi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Il calciomercato invernale si è chiuso da ormai una settimana, ma continua a muoversi con operazioni in uscita lo Spezia. Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sarebbe in dirittura d’arrivo la cessione di Laurens Serpe alla Forte Virtus.

Il centrale difensivo, dopo non esser mai sceso in campo in questa stagione con i bianconeri, va dunque verso il trasferimento negli Emirati Arabi Uniti. La squadra di Abu Dhabi ha già completato dei trasferimenti dall’Italia in passato, come con l’ex terzino della Lazio Mohamed Fares.

