Serie A: la Roma batte il Cagliari 2-0, decide la doppietta di Malen. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 222955

Arriva un importate vittoria casalinga per la Roma, che all’Olimpico batte 2-0 il Cagliari. Prestazione solida da parte dei giallorossi, in un match che non è mai stato in discussione.

Parte bene la formazione di Gianpiero Gasperini, che prende sin da subito il pallino del gioco in mano. Al 16′ arriva la prima occasione del match per la Roma, con un sinistro a giro di Soule che sfiora il palo alla destra di Caprile.

Al 25′ arriva la rete del vantaggio giallorosso: imbucata di Mancini per Malen, che scappa al suo marcatore e batte Caprile con un delizioso tocco sotto, firmando la rete dell’1-0. Al 36′ ci riprova l’attaccante olandese, con un colpo di testa che termina di poco fuori.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, con la Roma che gestisce bene il possesso palla. Al 65′ arriva il gol del raddoppio da parte degli uomini di Gasperini: Celik penetra in area e mette un cross rasoterra al centro, ottimo movimento di Malen che in scivolata mette dentro e sigla la sua prima doppietta in Serie A.

Tre minuti più tardi l’attaccante olandese va vicino al terzo gol giornaliero, arrivando leggermente in ritardo sul cross basso di Soulè e non riuscendo a trovare la deviazione vincente. Al 79′ arriva la prima grande occasione del match per il Cagliari, con un tiro da 30 metri di Sulemana che scheggia la traversa. Nel finale i giallorossi gestiscono il doppio vantaggio, portando a casa i tre punti.

Con questa vittoria la Roma raggiunge la Juventus al quarto posto in classifica, salendo a quota 46 punti. Battuta d’arresto per il Cagliari, che resta fermo a 28. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA 

Inter — 58

Milan — 50

Napoli — 49

Juventus — 46

Roma — 46

Como — 41

Atalanta — 39

Lazio — 33

Udinese — 32

Bologna — 30

Sassuolo — 29

Cagliari — 28

Torino — 27

Parma — 26

Genoa — 23

Cremonese — 23

Lecce — 21

Fiorentina — 18

Pisa — 15

Verona – 15

Altre notizie

Screenshot 2026-02-09 213540

Serie A: Roma avanti 1-0 sul Cagliari dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
file3 (20)

Serie A, Kalulu salva la Juventus al 96′. Contro la Lazio finisce 2-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
file3 (19)

Serie A: Lazio avanti 0-1 all’intervallo sulla Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 195658

Serie A: Inter straripante, Sassuolo battuto 5-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 183225

Serie A: Inter avanti 2-0 sul Sassuolo dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 090951

Vieri celebra Palermo: «Il Barbera è un piccolo San Siro, qui segnare è sempre speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
gravina-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Multiproprietà nel calcio, Gravina conferma: «Il termine del 1 luglio 2028 non sarà prorogato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Viviano

Viviano senza maschere: «Ho parlato troppo, nel calcio italiano paghi tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
file8 (24)

Serie A, pari senza reti tra Verona e Pisa. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
file4 (79)

Serie A: primo tempo senza gol tra Verona e Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo modena 1-1 (62) tifosi

Repubblica: “La febbre a 90° esiste. Svelato il mistero del calcio che ci fa battere il cuore”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-05 225433

Coppa Italia: l’Atalanta cala il tris alla Juventus e raggiunge la semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-09 222955

Serie A: la Roma batte il Cagliari 2-0, decide la doppietta di Malen. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
ritiro-serpe.45243

Spezia, Serpe verso il trasferimento negli Emirati Arabi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 213540

Serie A: Roma avanti 1-0 sul Cagliari dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 212603

Mantova, Modesto verso la Reggiana: «Il loro cambio allenatore rende tutto più difficile»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 210810

Catanzaro, Aquilani verso il Pescara: «Serve una prestazione coraggiosa, con grande umiltà e ferocia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026