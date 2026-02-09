Serie A: la Roma batte il Cagliari 2-0, decide la doppietta di Malen. La classifica aggiornata
Arriva un importate vittoria casalinga per la Roma, che all’Olimpico batte 2-0 il Cagliari. Prestazione solida da parte dei giallorossi, in un match che non è mai stato in discussione.
Parte bene la formazione di Gianpiero Gasperini, che prende sin da subito il pallino del gioco in mano. Al 16′ arriva la prima occasione del match per la Roma, con un sinistro a giro di Soule che sfiora il palo alla destra di Caprile.
Al 25′ arriva la rete del vantaggio giallorosso: imbucata di Mancini per Malen, che scappa al suo marcatore e batte Caprile con un delizioso tocco sotto, firmando la rete dell’1-0. Al 36′ ci riprova l’attaccante olandese, con un colpo di testa che termina di poco fuori.
Nella ripresa i ritmi si abbassano, con la Roma che gestisce bene il possesso palla. Al 65′ arriva il gol del raddoppio da parte degli uomini di Gasperini: Celik penetra in area e mette un cross rasoterra al centro, ottimo movimento di Malen che in scivolata mette dentro e sigla la sua prima doppietta in Serie A.
Tre minuti più tardi l’attaccante olandese va vicino al terzo gol giornaliero, arrivando leggermente in ritardo sul cross basso di Soulè e non riuscendo a trovare la deviazione vincente. Al 79′ arriva la prima grande occasione del match per il Cagliari, con un tiro da 30 metri di Sulemana che scheggia la traversa. Nel finale i giallorossi gestiscono il doppio vantaggio, portando a casa i tre punti.
Con questa vittoria la Roma raggiunge la Juventus al quarto posto in classifica, salendo a quota 46 punti. Battuta d’arresto per il Cagliari, che resta fermo a 28. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter — 58
Milan — 50
Napoli — 49
Juventus — 46
Roma — 46
Como — 41
Atalanta — 39
Lazio — 33
Udinese — 32
Bologna — 30
Sassuolo — 29
Cagliari — 28
Torino — 27
Parma — 26
Genoa — 23
Cremonese — 23
Lecce — 21
Fiorentina — 18
Pisa — 15
Verona – 15