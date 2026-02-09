Serie A: Roma avanti 1-0 sul Cagliari dopo i primi 45
All’Olimpico, va al riposo in vantaggio sul risultato di 1-0 la Roma, impegnata nel posticipo del lunedì sera contro il Cagliari. Buona prima frazione di gioco da parte dei giallorossi, che vanno anche vicini al gol del raddoppio.
Parte bene la formazione di Gianpiero Gasperini, che prende sin da subito il pallino del gioco in mano. Al 16′ arriva la prima occasione del match per la Roma, con un sinistro a giro di Soule che sfiora il palo alla destra di Caprile.
Al 25′ arriva la rete del vantaggio giallorosso: imbucata di Mancini per Malen, che scappa al suo marcatore e batte Caprile con un delizioso tocco sotto, firmando la rete dell’1-0. Al 36′ ci riprova l’attaccante olandese, con un colpo di testa che termina di poco fuori. La Roma conclude dunque il primo tempo con un vantaggio di misura.