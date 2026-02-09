Mantova, Modesto verso la Reggiana: «Il loro cambio allenatore rende tutto più difficile»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 212603

MANTOVA – Alla vigilia del match del turno infrasettimanale tra Mantova e Reggiana, con calcio di inizio in programma per le ore 20.00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei biancorossi, Francesco Modesto.

«Abbiamo speso tante energie ed è normale che, con così poco recupero tra una partita e l’altra, ci siano molte incognite – ha dichiarato il tecnico -. Anche perché affrontiamo una squadra che ha appena cambiato allenatore e questo rende tutto più difficile da leggere»

Modesto ha poi commentato il recente cambio allenatore della Reggiana: «Quando cambia l’allenatore scatta sempre qualcosa dentro ai calciatori. Si riparte da zero, tutti hanno uno stimolo in più per dimostrare. È una squadra che era partita benissimo in campionato e che poi ha avuto qualche problema di risultati»

E su come arrivano i granata a questa gara, il tecnico non ha dubbi: «Ora vivono un momento particolare, sono feriti e arrabbiati. Giochiamo in casa loro, davanti al loro pubblico, in una partita dal valore molto alto. Dobbiamo essere bravi noi a capire che gara andremo ad affrontare e quali difficoltà ci aspettano»

E alla domanda sulla condizione fisica della sua squadra, risponde: «Stiamo crescendo. È normale poi che con gli ultimi arrivi ci sia stato poco tempo di lavorare in settimana. Ora ci sono tre partite in pochi giorni e il tempo è ancora meno, ma pian piano recupereremo»

In seguito Modesto commenta l’importanza della gara di domani: «So che è una gara molto sentita e che i nostri tifosi verranno in tanti. Questo per noi è importante, vuol dire avere un buon “amico” anche al Mapei Stadium. Serve l’atteggiamento giusto: coraggio, rispetto degli avversari e consapevolezza di chi stiamo affrontando»

Infine, il tecnico esprime la sua opinione sulle partite di Serie B: «Le partite in cadetteria sono partite sempre tirate fino all’ultimo. Il dettaglio e l’episodio fanno la differenza: contano anche i falli laterali. L’attenzione non deve mai mancare, perché la minima disattenzione può costare cara»

Altre notizie

ritiro-serpe.45243

Spezia, Serpe verso il trasferimento negli Emirati Arabi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 210810

Catanzaro, Aquilani verso il Pescara: «Serve una prestazione coraggiosa, con grande umiltà e ferocia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria-Palermo: i convocati di Gregucci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo modena 1-1 (157) pohjanpalo zampano

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: ammende, squalifiche e stop per allenatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
TifosiSampdoria13

Sampdoria-Palermo, meteo variabile su Genova: pioggia possibile nella serata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
esposito sampdoria

Sampdoria, Salvatore Esposito rivede il campo: si va verso il recupero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Monza, Palermo e Frosinone stanno facendo un gran campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
file2 - 2026-02-09T131528.780

Coverciano, al via il corso UEFA A: da Hernanes a Lucarelli, ecco gli allievi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
file1 - 2026-02-09T122944.985

Serie B, Sampdoria-Palermo affidata a Di Marco. Le designazioni della 24^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo empoli 3-2 (11)

Barbera da grande notte: Palermo regina degli spalti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Palermo Bari 3-0 (115) marino

Marino: «In B vedo il Palermo in crescita»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
gregucci sampdoria

Il Secolo: “Arriva il Palermo. Sampdoria, indagine Figc su Gregucci e Foti: atteso il deferimento”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

ritiro-serpe.45243

Spezia, Serpe verso il trasferimento negli Emirati Arabi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 213540

Serie A: Roma avanti 1-0 sul Cagliari dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 212603

Mantova, Modesto verso la Reggiana: «Il loro cambio allenatore rende tutto più difficile»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 210810

Catanzaro, Aquilani verso il Pescara: «Serve una prestazione coraggiosa, con grande umiltà e ferocia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria-Palermo: i convocati di Gregucci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026