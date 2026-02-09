Catanzaro, Aquilani verso il Pescara: «Serve una prestazione coraggiosa, con grande umiltà e ferocia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
CATANZARO – Alla vigilia del match del turno infrasettimanale tra Pescara e Catanzaro, valevole per la 24a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei giallorossi, Alberto Aquilani.

«È una partita che prepariamo in un giorno – ha dichiarato il tecnico -. Non c’è tempo per lavorare tanto sul campo, c’è tempo soprattutto per recuperare energie e per capire bene l’importanza di continuare il nostro percorso»

Su quello che vuole dalla sua squadra, Aquilani non ha dubbi: «Mi aspetto un Catanzaro vivo, come è stato nelle ultime partite. Dobbiamo fare una gara seria, coraggiosa, con grande umiltà e con ferocia»

Il tecnico ha, infine, detto la sua sui tanti impegni ravvicinati: «Abbiamo tanti giocatori in rosa, abbiamo anche voluto abbassare il numero per dare importanza a tutti, perché tutti possono avere un ruolo fondamentale in questa squadra»

