Sampdoria-Palermo: i convocati di Gregucci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

In vista del match di domani contro il Palermo, l’allenatore della Sampdoria, Angelo Gregucci, ha diramato la lista dei convocati che saranno disponibili per l’incontro. Sono 24 gli uomini a disposizione del tecnico blucerchiato, che affronteranno i rosanero domani alle ore 19.00.

Di seguito la lista dei convocati blucerchiati:

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli

Difensori: Abildgaard, Cicconi, Di Pardo, Diop, Ferrari, Hadžikadunić, Riccio, Viti, Vulkic

Centrocampisti: Barak, Begic, Casalino, Cherubini, Conti, Henderson, Ricci

Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi, Pierini, Soleri

Altre notizie

palermo modena 1-1 (157) pohjanpalo zampano

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: ammende, squalifiche e stop per allenatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
TifosiSampdoria13

Sampdoria-Palermo, meteo variabile su Genova: pioggia possibile nella serata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
esposito sampdoria

Sampdoria, Salvatore Esposito rivede il campo: si va verso il recupero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Monza, Palermo e Frosinone stanno facendo un gran campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
file2 - 2026-02-09T131528.780

Coverciano, al via il corso UEFA A: da Hernanes a Lucarelli, ecco gli allievi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
file1 - 2026-02-09T122944.985

Serie B, Sampdoria-Palermo affidata a Di Marco. Le designazioni della 24^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo empoli 3-2 (11)

Barbera da grande notte: Palermo regina degli spalti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Palermo Bari 3-0 (115) marino

Marino: «In B vedo il Palermo in crescita»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
gregucci sampdoria

Il Secolo: “Arriva il Palermo. Sampdoria, indagine Figc su Gregucci e Foti: atteso il deferimento”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 063645

Il Secolo: “Arriva il Palermo. Sampdoria, la zona Cesarini diventa un marchio: rimonta, entusiasmo e nuova fiducia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
file1 (25)

Serie B, Monza-Avellino 2-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
193202919-8f3ebeb9-bb18-41ce-a2cb-8688b483e158

Sampdoria, Giordano in dubbio per la sfida contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria-Palermo: i convocati di Gregucci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 204233

Sampdoria-Palermo: rosanero arrivati a Genova

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
WhatsApp Image 2026-02-09 at 19.42.44

Palermo C5, rosanero sconfitti 4-1 dalla capolista Akragas

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo modena 1-1 (157) pohjanpalo zampano

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: ammende, squalifiche e stop per allenatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
2F3416A8-9EBA-4FC2-AEA2-D494BBF72D15

Palermo Futsal Club, non basta la super prestazione: sconfitta contro il Bonifato Alcamo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026