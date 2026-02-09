Sampdoria-Palermo: i convocati di Gregucci

In vista del match di domani contro il Palermo, l’allenatore della Sampdoria, Angelo Gregucci, ha diramato la lista dei convocati che saranno disponibili per l’incontro. Sono 24 gli uomini a disposizione del tecnico blucerchiato, che affronteranno i rosanero domani alle ore 19.00.

Di seguito la lista dei convocati blucerchiati:

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli

Difensori: Abildgaard, Cicconi, Di Pardo, Diop, Ferrari, Hadžikadunić, Riccio, Viti, Vulkic

Centrocampisti: Barak, Begic, Casalino, Cherubini, Conti, Henderson, Ricci

Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi, Pierini, Soleri