Sampdoria-Palermo: rosanero arrivati a Genova

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 204233

In vista del match di domani a “Marassi” contro la Sampdoria, con calcio di inizio in programma per le ore 19.00, il Palermo è da poco arrivato a Genova, pronti per l’importante incontro valevole per la 24a giornata del campionato di Serie B.

Lo si apprende attraverso una storia Instagram pubblicata nel profilo ufficiale del club rosanero. Volti concentrati per gli uomini di Inzaghi, che concedono anche qualche foto ai tifosi. Tutto pronto quindi per la gara di domani, dove i rosanero ritroveranno gli ex Brunori e Soleri.

