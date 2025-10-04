Gazzetta dello Sport: “La nuova giovinezza di Lapadula. Con lo Spezia sfida Pohjanpalo”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025

Due bomber esperti, due trascinatori, due storie che si incrociano di nuovo. Oggi al “Picco” sarà la sfida tra Gianluca Lapadula e Joel Pohjanpalo, uomini copertina di Spezia-Palermo, gara valida per la settima giornata di Serie B. Come scrive Marco Magi sulla Gazzetta dello Sport, il “ragazzino” Lapadula – come ironizza lo stesso D’Angelo – ha convinto tutti con due gol nelle ultime due partite da titolare, in Coppa Italia contro il Parma e poi in campionato a Reggio Emilia.

A febbraio compirà 36 anni, ma il tempo sembra non averne scalfito l’istinto sottoporta. I suoi numeri parlano chiaro: 160 presenze e 37 reti in Serie A, 122 partite e 64 gol in B. Lapadula, osserva ancora la Gazzetta dello Sport, è tornato punto di riferimento per lo Spezia dopo un’estate turbolenta, che lo aveva visto vicino al ritorno al Pescara. L’operazione però è saltata per motivi economici: il club non voleva garantire la buonuscita e il suo contratto, in scadenza nel 2026, prevedeva un ingaggio elevato. Recuperato dall’infortunio alla caviglia, l’attaccante italo-peruviano ha riconquistato fiducia e posto da titolare.

Dall’altra parte, Joel Pohjanpalo, protagonista del Palermo di Filippo Inzaghi, rappresenta l’altro volto dell’esperienza e dell’efficacia. Il finlandese, 31 anni, è già a quota tre gol stagionali: all’esordio contro la Reggiana e con una doppietta decisiva col Südtirol, oltre a un assist contro il Bari. Come sottolinea Marco Magi sulla Gazzetta dello Sport, nel 2025 Pohjanpalo ha realizzato sei gol in trasferta, nessuno meglio di lui tra i cadetti. Il Palermo, inoltre, va in gol fuori casa da dodici gare consecutive, un dato che conferma la costanza del reparto offensivo rosanero.

Il duello tra Lapadula e Pohjanpalo, scrive ancora la Gazzetta dello Sport, è anche una sfida tra due ex capocannonieri consecutivi della Serie B: l’italo-peruviano con 21 reti nel 2022-23 al Cagliari, il finlandese con 22 gol nel 2023-24 al Venezia. Oggi si ritrovano faccia a faccia, con lo Spezia alla ricerca della prima vittoria e il Palermo deciso a tornare al successo dopo tre turni di digiuno.

Come evidenzia infine Marco Magi sulla Gazzetta dello Sport, Inzaghi può contare su un attacco di alto profilo: oltre a Pohjanpalo, anche Brunori, Le Douaron, Gyasi (ex amatissimo proprio dallo Spezia) e Corona. Tuttavia, i rosanero restano la squadra con meno gol segnati tra le prime in classifica (sette totali). Lo Spezia, dal canto suo, sa dove intervenire: «Ogni situazione negativa – ha ammesso D’Angelo – la subiamo troppo a livello mentale».

Ultimissime

Perinetti: «Ho perso tutto, ma il calcio mi tiene in vita»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025

Gazzetta dello Sport: “Serie B, panchine a rischio. Giornata decisiva per cinque tecnici”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025

Gazzetta dello Sport: “Spezia-Palermo, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025
Gasperini

Roma, esonero UFFICIALE: rescissione e addio alla Capitale | Chiamata da Torino in serie A

Marco Fanfani Ottobre 4, 2025

Gazzetta dello Sport: “La nuova giovinezza di Lapadula. Con lo Spezia sfida Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025