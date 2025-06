Spezia, Melissano: «Nessuna richiesta ufficiale per Esposito, Elia e Wisniewski»

Giornata di conferenza stampa per il direttore sportivo dello Spezia Stefano Melissano, che ha rinnovato il suo contratto per altri due anni con il club ligure. A margine dell’annuncio, il DS ha fatto il punto sul mercato estivo che attende le Aquile, soffermandosi anche su alcuni calciatori accostati al Palermo, come Elia, Wisniewski e Pio Esposito.

A proposito di Salvatore Elia, Melissano ha chiarito:

«A Spezia rimane chi ha voglia, se qualcuno ha mal di pancia è giusto che vada via. Chi vuole restare deve accontentare la società e poi arriverà un sostituto. A oggi non abbiamo offerte, in settimana ascolteremo ogni calciatore».

Parole nette anche su Pio Esposito e Jakub Wiśniewski, anch’essi accostati ai rosanero:

«Ad oggi non ci sono offerte ufficiali, né nulla che faccia pensare a una partenza. Se più avanti arriveranno le prenderemo in considerazione solo se in base alle nostre richieste».

Sulla situazione generale del reparto offensivo, il DS ha aggiunto:

«Ci siamo goduti Pio due anni, non ne nascono tanti così e sostituirlo non sarà facile. È diventato quello che è grazie al lavoro dei compagni. Oggi abbiamo quattro calciatori in attacco, questa settimana capiremo le loro intenzioni e volontà».

Parole che lanciano un messaggio chiaro anche al Palermo: lo Spezia è disposto ad ascoltare, ma alle sue condizioni e solo di fronte a offerte concrete. Intanto, il club ligure continuerà a lavorare sulla costruzione di una rosa competitiva, seguendo le linee guida tracciate da Melissano e condivise con l’allenatore D’Angelo e l’AD Gazzoli.