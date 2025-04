Spezia, Giorgeschi: «Serie A obiettivo che ci siamo guadagnati nel tempo»

Simone Giorgeschi, difensore classe 2004 con due presenze all’attivo sinora, è intervenuto a Il Secolo XIX, per parlare dell’obiettivo Serie A.

«La Serie A è un obiettivo che non avevamo certo all’inizio, ma che ci siamo guadagnati nel tempo. Ci sono ancora 15 punti in palio, non sono pochi. Dobbiamo spingere fino in fondo perché abbiamo un grande obiettivo in testa. Vogliamo raggiungerlo per noi stessi, per i tifosi e per la società».