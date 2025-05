Spezia, Falcinelli: «Vogliamo arrivare bene ai playoff»

L’attaccante dello Spezia, Diego Falcinelli, è intervenuto in conferenza stampa a margine della vittoria contro la Salernitana. Si è poi soffermato sul rush finale in vista dei playoff:

«Mi trovo benissimo in tutte le zone del campo, l’importante è esserci. Anche in passato ho giocato nel 3-4-2-1, è un ruolo che mi piace perché ci permette di essere un po’ più offensivi e di trovare più qualità nel palleggio. Sono contento che oggi abbiamo fatto bene, ma tra tre giorni c’è già una altra partita e bisognerà presentarsi in modo importante: mancano tre partite fondamentali e vogliamo arrivare bene ai playoff. Il Pisa ha fatto meglio di noi, questa è la verità. Noi abbiamo fatto un grandissimo campionato, è vero che abbiamo avuto un calo, ma questo è fisiologico. A volte non abbiamo ottenuto i risultati che speravamo, ma quando rincorri ti trovi a dover spingere per forza e qualcosa lasci per strada. Noi stiamo pensando a noi stessi perchè vogliamo arrivare bene ai playoff e blindare il terzo posto».