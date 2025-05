Pisa, a Bari basta un punto per la A: si pensa ad un maxi schermo in città

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, il Pisa sta già programmando la festa promozione. A Bari, prossima avversaria dei toscani, ai nerazzurri basta un punto per poter festeggiare l’approdo alla massima serie dopo 34 anni.

Il settore ospiti è già sold out, con 1290 biglietti terminati in poche ore, mentre in città il comune di Pisa starebbe valutando anche l’installazione di un maxi schermo. Si valuta anche l’apertura dell’Arena Garibaldi.