Modena, Santoro: «Nelle ultime partite ci giochiamo tanto»

Pesante sconfitta per il Modena, che nell’ultimo turno di campionato è incappato nella seconda sconfitta casalinga consecutiva contro la Reggiana per 2-3:

«Secondo me siamo mancati d’intensità, dovevamo muovere più velocemente la palla. Ci dispiace, non siamo riusciti a dare continuità alla bella vittoria di Bari. Nella ripresa ci è mancato il gol del 3-1 che ci avrebbe dato tranquillità, nelle ultime partite sappiamo che ci giochiamo tutti tanto, noi come la Reggiana. Tornare subito in campo è un bene, abbiamo l’occasione per riscattarci immediatamente».