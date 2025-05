Cesena-Palermo, vietata trasferta ai tifosi rosa. La Curva Mare: “Nel rispetto dei Palermitani non entreremo allo stadio”

In seguito alla decisione di vietare la vendita dei biglietti del settore ospiti, in occasione di Cesena-Palermo, ai residenti nel capoluogo siciliano, la Curva Mare ha reso noto un comunicato per esprimere la propria vicinanza ai tifosi rosanero sulla propria pagina Facebook.

“La decisione presa per la partita di Domenica di non entrare…Nel rispetto dei Palermitani e considerato il divieto a loro imposto, è scontata per quanto ci riguarda…Non saremo parte dell’incontro!

Non chiediamo a nessuno di restare fuori, ma ovviamente i nostri striscioni non ci saranno. Crediamo comunque sia un atto dovuto fa parte di tutti noi tifosi del Cesena dare un segnale forte a queste imposizioni assurde e persecutorie, di un calcio moderno alla deriva…

Non dimentichiamo i gesti dei fratelli Bresciani fuori con noi per tutta la partita e dei Cremonesi che disertarono il tifo nel rispetto del divieto che ci fu imposto ai tempi… Settimana prossima invece saremo di scena a Cosenza per l’ultima trasferta libera del campionato, vista la distanza organizziamo la trasferta in pullman. Per info e prenotazioni in privato o chiedendo ai soliti noti. TRASFERTE LIBERE…PER TUTTI!!!”.