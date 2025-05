Man. City, Guardiola: «Dopo la scadenza di contratto non so se mi ritirerò»

Pep Guardiola si è espresso a ESPN confermando che, una volta conclusa la sua avventura al Manchester City, vorrà prendersi una pausa valutando anche il ritiro.

«Dopo la scadenza del contratto con il City, mi fermerò. Ne sono sicuro. Non so se mi ritirerò, ma mi prenderò una pausa. È stato un anno difficile, ho fatto anche scelte sbagliate. Ma ho imparato molto. Non c’è solo un motivo per il nostro calo, ma una somma di dettagli. Le difficoltà fanno parte del gioco. Non possiamo vivere pensando alla memoria degli altri. Quando moriamo, siamo dimenticati in fretta. Ma spero che i tifosi di Barça, Bayern e City si siano divertiti a vedere le mie squadre».