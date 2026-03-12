Spezia, Donadoni: «Contro il Modena serviranno compattezza e aggressività»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
donadoni

Lo Spezia si prepara a una sfida delicata contro il Modena dopo il successo che ha rilanciato l’entusiasmo della piazza nella gara contro il Monza. Alla vigilia del match il tecnico Roberto Donadoni è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla condizione della squadra e sulle scelte in vista del prossimo impegno di campionato.

Donadoni ha spiegato che non ci saranno grandi novità nella formazione rispetto all’ultima partita: «Rispetto alla partita con il Monza non cambierà molto a livello di interpreti. Al di là di Ruggero, che era squalificato, per Modena non avremo rientri. Nei prossimi giorni potremo riabbracciare in gruppo Lapadula e penso a breve anche Vlahovic e Di Serio».


Il tecnico dello Spezia ha poi parlato della gestione delle energie in un periodo caratterizzato da impegni ravvicinati: «Ci attendono gare ravvicinate e dovremo considerare anche la gestione delle energie. Ho ancora un paio di dubbi in termini di ruoli e cercheremo di fare le scelte migliori».

Donadoni ha sottolineato come la priorità resti la prestazione della propria squadra più che lo studio degli avversari: «Dovremo vedere anche che scelte farà il Modena. Abbiamo il riferimento della partita di andata, ma la cosa più importante è pensare a noi stessi e fare la partita che abbiamo nelle corde».

Il tecnico ha ricordato anche la lezione arrivata dalla gara contro il Monza: «Quella partita dimostra che conta soprattutto come si scende in campo e ciò che si vuole proporre. Nel calcio ci sono tanti esempi in cui la qualità non è tutto e il gap può essere colmato con l’atteggiamento e l’organizzazione».

Uno dei temi centrali della conferenza stampa è stato il lavoro difensivo della squadra: «Bisogna muoversi in maniera coordinata, non come singoli ma come reparto. È facile dare la colpa a un singolo, ma bisogna capire cosa non ha fatto il compagno per evitare che quell’errore diventasse decisivo».

Donadoni ha ribadito l’importanza della capacità di reagire agli errori: «Gli errori possono capitare, ma quello che conta è reagire e saper leggere bene le situazioni di gioco».

In vista della partita contro il Modena, l’allenatore dello Spezia ha indicato la strategia da seguire: «Dovremo essere corti e compatti, non lasciare spazio alla qualità degli avversari. Servirà anche aggressività, perché il Modena ha gamba, qualità e facilità di corsa».

Il tecnico ha però ribadito che la chiave sarà la prestazione dello Spezia: «Non voglio pensare solo a cosa servirà per arginare loro, ma a ciò che potremo fare noi per creare problemi agli avversari».

Infine Donadoni ha parlato di Filippo Bandinelli, protagonista nel successo contro il Monza: «Filippo è un calciatore importante e sono molto contento che sia rientrato bene e che abbia segnato. Ha passato sei mesi difficili e ora deve ritrovare continuità e convinzione».

Il tecnico ha concluso sottolineando il valore umano e tecnico del centrocampista: «È un trascinatore, ha una personalità che lo rende un modello anche per i più giovani. In questo finale di stagione abbiamo bisogno di tutti».

Altre notizie

palermo cosenza 0-1 (65) Caserta

Empoli, Caserta si presenta: «Nove finali per salvarci, serve ritrovare entusiasmo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
image9

Padova-Palermo, restrizioni per i tifosi rosanero: biglietti solo nel settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (34) Svoboda Casas Pietrelli

Venezia, Svoboda: «Periodo decisivo, vogliamo dimostrare che squadra siamo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo monza 0-3 (73) augello Birindelli

Monza, Birindelli a rischio per la gara contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
sottil sito (1)

Sottil presenta Modena-Spezia: «Andremo in campo per centrare il nostro obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
5b790ef6-7403-4711-a23c-35aac8e38549-720x480

Pescara, Di Nardo: «Contro il Sudtirol partita tosta. Meritiamo la salvezza e la centreremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
640207779_18427274272140901_4648840464582801104_n

Il Giorno: “Monza, allenamento a porte aperte a Monzello: circa 80 tifosi presenti. Hernani acciaccato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 090154

Il Giorno: “Monza, doppio esame promozione: Palermo e Venezia per sfruttare il fattore U-Power”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-11 183522

Foti saluta la Sampdoria: “È giunto il momento di remare insieme, vi auguro la salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
fusi

Padova, Fusi: «Adesso arrivano le big. Il Venezia la squadra che mi ha impressionato di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
csm_tommaso_cassandro_catanzaro_a4e257de00

Catanzaro, Cassandro: «Possiamo giocarcela con tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-11 163820

Monza-Palermo, Baldissoni: «Doveri era tra gli arbitri attesi. La partita deve essere solo sport»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

donadoni

Spezia, Donadoni: «Contro il Modena serviranno compattezza e aggressività»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo cosenza 0-1 (65) Caserta

Empoli, Caserta si presenta: «Nove finali per salvarci, serve ritrovare entusiasmo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Palermo Entella 3-0 (90) Inzaghi

Palermo, domani parla Inzaghi: conferenza stampa al Barbera prima del Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (68) spogliatoi

Palermo, prosegue la preparazione verso il Monza: lavoro su tattica offensiva e calci piazzati

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo modena 1-1 (54) tifosi

“Papà Rosanero”, al Barbera torna l’evento dedicato ai piccoli tifosi e ai loro papà

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026