Spezia-Catanzaro, Caserta: «Stagione fantastica a prescindere dall’esito di domani»

Dopo la sconfitta casalinga per 0-2, il Catanzaro è costretto a vincere con tre gol di scarto contro lo Spezia per accedere alla finale dei playoff di Serie B. Fabio Caserta, tecnico dei calabresi, ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa alla vigilia del match contro i bianconeri:

«Domani ci servirà un’impresa. Sappiamo che sarà una partita difficilissima, ma il calcio è bello anche per questo: mancano ancora 90 minuti e, anche se le possibilità sono poche, ci sono. Dobbiamo crederci fino in fondo e provare a fare qualcosa di importante. Servirà una gara perfetta: dovremo sfruttare al massimo tutte le occasioni che riusciremo a creare e, allo stesso tempo, essere molto attenti a non concedere troppo allo Spezia. Abbiamo analizzato attentamente ciò che non ha funzionato all’andata e cercheremo di migliorare quegli aspetti».

«In una situazione del genere – prosegue Caserta – è normale pensare a una squadra più spregiudicata fin dall’inizio. Ma questo non vuol dire perdere equilibrio: dobbiamo cercare di recuperare lo svantaggio senza scoprirci troppo, limitando al massimo le ripartenze dello Spezia. Il settore ospiti pieno è l’ennesima dimostrazione di orgoglio e attaccamento da parte dei nostri tifosi. A loro va un grande ringraziamento. Anche dopo la sconfitta dell’andata ci hanno fatto sentire il loro calore: questo attaccamento è il giusto riconoscimento per ciò che i ragazzi hanno fatto per tutto l’anno. A prescindere da come andrà la gara di domani la squadra ha disputato un grandissimo campionato. Adesso dobbiamo onorare questa partita fino in fondo, anche e soprattutto per i nostri tifosi»