Spezia, Candelari ai saluti: il Trento lo aspetta in Serie C

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 6, 2026

Novità importanti in casa Spezia sul fronte del mercato in uscita. Secondo quanto riportato da trivenetogoal.it, Pietro Candelari è ormai a un passo dal lasciare il club ligure per trasferirsi al Trento, formazione militante in Serie C.

I contatti tra le due società sono già avviati e positivi, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore. Un’operazione che consentirebbe al giocatore di trovare maggiore spazio e continuità, mentre lo Spezia alleggerirebbe la rosa in vista della seconda parte di stagione. Salvo sorprese, Candelari è dunque pronto a salutare la Liguria per iniziare una nuova avventura tra i professionisti della Serie C.

